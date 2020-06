Fußball : „Der 1. FC Saarbrücken ist zu allem fähig“

Extra

Foto: privat

(AA) Er ist beim 1. FC Saarbrücken der personifizierte Pokalschreck: Daniel Batz hatte im bisherigen Verlauf der DFB-Pokal-Runde großen Anteil an den Siegen. Zuletzt hielt der 29-Jährige Anfang März beim 7:6 nach Elfmeterschießen gegen Bundesligist Fortuna Düsseldorf gleich fünf Elfmeter. Torwarttrainer Michael Weirich erklärte seinem Schützling nach der Verlängerung anhand von Zetteln, wer wohin schießen könnte. Und auch diesmal überlässt der frühere Torwarttrainer von Eintracht Trier nichts dem Zufall. Das siebentägige Quarantäne-Trainingslager in der saarländischen Landeshauptstadt nutzte der in Fußballkreisen unter dem Spitznamen „Hämmer“ firmierende Weirich, um Schlussmann Batz aber auch „die unfassbare Leverkusener Stärken bei Standards“ vorzuführen.

Eine Woche lang waren die Saarbrücker gemäß der Corona-Vorgaben des Deutschen Fußball-Bundes vor dem Pokal-Halbfinale am heutigen Dienstag (20.45 Uhr, Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen) von der Außenwelt abgeschottet. Das war für Weirich nicht so schwierig wie erwartet: „Zwischen Training, Essen und Videoanalysen blieb gar nicht so viel Zeit übrig.“ Und zur Abwechslung gab’s am Sonntag auch mal einen Grillabend.

Während der FCS seit fast drei Monaten ohne Spielpraxis und nach dem Abbruch der Regionalliga-Saison mittlerweile zum Aufsteiger in die Dritte Liga ernannt wurde, ist Bayer voll im Saft und war nach der Corona-Pause bereits fünf Mal im Einsatz. „Immerhin“, so Weirich, „konnten wir uns seit insgesamt acht Wochen voll auf dieses eine Spiel fokussieren“.

„Sehr fehlen“ würden der Mannschaft im Geisterspiel die Fans im Völklinger Ausweichstadion, wo der FCS wegen des Ausbaus des Saarbrückers Ludwigspark seit mittlerweile vier Jahren spielt. Trotzdem stellt Weirich fest: „Die Jungs haben Bock ohne Ende.“

Egal, was kommt und ob dem FCS tatsächlich der nächste Coup gelingt: Am Morgen nach dem Spiel beginnt für „Hämmer“ nach DFB-Pokal und Quarantäne wieder das (eigentliche) Arbeitsleben, wenn er bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell in der Abteilung „Bürgerdienste“ am Schreibtisch sitzt.