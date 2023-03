Fußball Der prominente Dörbach-Fan von der Insel

Mal hatten sie spielfrei, dann wurde eine Partie verlegt: So richtig ist der SV Dörbach auch Ende März noch nicht im neuen Jahr angekommen. Nach der XXL-Winterpause (seit Anfang November) stand erst eine Begegnung an. Vor zwei Wochen wurde der SV Zeltingen-Rachtig II souverän mit 4:0 besiegt. Mit dem Heimspiel am Samstag ab 17 Uhr gegen den SV Klausen steigt der SV Eintracht 66 nun wieder in den regelmäßigen Spielbetrieb ein. Insgesamt acht Partien stehen bis zum 20. Mai noch auf dem Plan. „Und in diesen“, weiß Vorsitzender Simon Berg, „haben wir es selbst in der Hand, es zu packen und aufzusteigen“. Wenn die mit vielen guten und zum Teil auch schon sehr erfahrenen Kickern bestückte Mannschaft „die PS auf die Straße bringt, haben wir große Chancen, am Ende Erster zu sein“, sagt der 27-jährige bei der jüngsten Mitgliederversammlung wiedergewählte Clubchef. Sein Vertrauen in die hohen spielerischen Qualitäten ist sehr hoch. Mitunter mangele es dem Team aber an Konsequenz: „Spiele wie etwa das nächste gegen Klausen sollten wir mal möglichst früh entscheiden und unsere Chancen besser nutzen.“