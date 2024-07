Fußball Der Spanier aus Triers Süden ist begeistert von der Selección

Sie fegen bis jetzt nur so durch die EM, eilen von Sieg zu Sieg und bieten technisch höchst anspruchsvollen Fußball. „Was Spanien spielt, ist einfach der Wahnsinn. Da geht einem beim Zuschauen das Herz auf“, schwärmt Celestino Vicente (75), den dort, wo er meistens anzutreffen ist, alle nur „Tino“ nennen: Vor rund fünf Jahrzehnten kam er von der iberischen Halbinsel nach Deutschland, suchte hier eine neue berufliche Herausforderung. Diese hat er spätestens seit 1990 in der Gaststätte Rhenania in der Trierer Südstadt gefunden. Gemeinsam mit seiner Frau Marlies verwöhnt er die Gäste mit spanischen Spezialitäten wie Paella und Kaninchen, aber auch mit traditioneller deutscher Küche.