Jugendfußball Der Zwei-Jahres-Plan bei der Eintracht-U19

Trier · Die A-Junioren von Eintracht Trier sind zurück in der Regionalliga Südwest. Nach einem lehrreichen Jahr in der U19-Bundesliga, das am Ende mit dem unvermeidbaren Abstieg geendet war, will man bei der Eintracht nun wieder vor allem eines: Spiele gewinnen.

01.09.2023, 17:53 Uhr

Von Sonja Eich