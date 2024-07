Deudesfeld Aufstieg in die Bezirksliga künftig ohne den Rechenschieber

. Eines vorweg: Ausrichter FC Deudesfeld/Meisburg zeigte sich beim Kreistag der Eifel-Fußballer am Freitag auf der Waldbühne am Sportplatz als hervorragender Gastgeber. Zu den Vereinsvertretern sprach unter anderem die Vizepräsidentin des Fußballverbandes Rheinland (FVR) für Frauen- und Mädchenfußball, Michaela Breuer-Hück. Sie ging auch auf die Premiere des kreisübergreifenden Spielbetriebs ein: „Aus Sicht des Verbandes verlief die erste Saison nach Einführung der Spielklassenreform harmonisch. In Sachen Auf- und Abstiegsregelungen war es eine Übergangssaison.“ Ecken und Kanten in der Umsetzung sah noch der Kreisvorsitzende Hans-Dieter Jardin. „Die Reform förderte sehr viele Gewinner, aber auch einige Verlierer zutage. Aus Fehlern, die gemacht wurden, werden wir lernen. Es gab aber ein durchweg positives Feedback zum kreisübergreifenden Spielbetrieb“, so der in Lascheid bei Waxweiler lebende Kreischef.