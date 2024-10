Fußball Unverhoffte Rückkehr auf den Platz

Nach mehr als einem Jahr Fußballpause steht Sebastian Dax wieder auf dem Platz: Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison als Fußballchef fungierte, hat in den ersten acht Spielen erfolgreich nachgewiesen, warum er so wertvoll für den B12-Ligisten SG Vulkaneifel-Deudesfeld ist. „Aufgrund einer Hüftverletzung musste ich aussetzen. Weil ich gedacht habe, dass ich eventuell gar nicht mehr auf dem Platz stehen könnte, habe ich als Sportlicher Leiter fungiert. Doch die Sache mit dem neuen Hüftgelenk hat schneller wieder funktioniert als erwartet. Die Reha und das Aufbautraining verliefen komplikationslos“, berichtet Dax.