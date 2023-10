Spiele in Berlin Fußballer von der Mittelmosel beim DFB-Ü50-Cup: Zieht den Bayern die Lederhosen aus!

Die Ü50-Fußballer des SV Mittelmosel Leiwen kämpfen am Wochenende in Berlin um die Deutsche Meisterschaft. Kapitän Uwe Heinsdorf (oben, Mitte) und Chef-Organisator Helmut Freischmidt (unten links) gehen die vier Spiele zuversichtlich an. Eine Wiederholung des 2019er Titels scheint durchaus möglich.

Foto: privat