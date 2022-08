In der vergangenen Saison spielte der SV Leiwen-Köwerich (blaue Trikots) noch in der Trier-Saarburger B-Liga. Nach der Gründung der Spielgemeinschaft mit Neumagen-Dhron und Trittenheim geht’s für den Ex-Oberligisten jetzt in der A-Klasse Mosel weiter. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz