Fußball Die Krise in Ehrang und Pfalzel: Jetzt spricht der scheidende Käpt’n

Seit 22 Jahren ist er für den SV Ehrang spielberechtigt, durchlief dort alle Jugendmannschaften und machte in jüngerer Vergangenheit den steilen Aufstieg von der Kreisliga A bis hinauf in die Rheinlandliga mit. Im Sommer hört Kapitän Benjamin Barthel aber bei der FSG Ehrang/Pfalzel auf. Unabhängig davon, ob der aktuelle Tabellen-13. der Rheinlandliga noch den Klassenverbleib schafft oder nicht, sieht (auch) der 26-Jährige hier ganz offenbar keine sportlichen Perspektiven mehr. „Für mich gilt es, in der neuen Saison auf einem guten Niveau Fußball zu spielen“, sagt Barthel, der am vergangenen Samstag genauso wie seine Teamkollegen Jonas Streit und Michael Hensel beim designierten Oberliga-Absteiger FC Bitburg unterschrieben hat. Mittlerweile steht auch der Abgang von Noah Lorenz fest: Den Angreifer zieht es zum (Noch-) Ligakonkurrenten FV Hunsrückhöhe Morbach. Der künftige Trainer Philipp Frank habe ihm einen „überzeugenden und klaren Plan“ präsentiert und sich schon um ihn bemüht, als in Ehrang noch „alles klar“ gewesen sei. Das „Gesamtpaket Morbach“ habe am besten gepasst, so der 20-Jährige, der mit 17 Treffern die interne Torschützenliste klar anführt.