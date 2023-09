Nachspielzeit Die Schiri-Attacke und ihre Folgen

Der Angriff auf den 17-jährigen Schiedsrichter bei der abgebrochenen Partie in der Eifel-Reserveklasse am Sonntag zwischen dem SV Speicher II und der SG Stahl/Mötsch III durch einen Akteur der Gäste hat hohe Wogen geschlagen: Der mit Gelb-Rot des Platzes verwiesene Spieler hat allem Anschein nach den Unparteiischen bedrängt, geschubst, gegen die Brust gehauen und obendrein auch noch an dessen Trikot „gezerrt“, wie es der Schiedsrichter beschrieb.

15.09.2023, 00:51 Uhr

Foto: Esther Jansen

Den 35-Jährigen erwartet nun jede Menge Ungemach.