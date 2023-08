Fußball FC Bitburg holt ersten Punkt und gibt Rote Laterne ab

Diefflen · Im Oberliga-Auswärtsspiel beim FV Diefflen gab der FC Bitburg am Freitagabend zwar noch eine 2:0-Führung her, kann sich nach dem 2:2 aber dennoch freuen. Schließlich fuhr das Team von Trainer Fabian Ewertz im siebten Anlauf den ersten Punkt in neuer Umgebung ein und verließ obendrein auch noch das Tabellenende.

26.08.2023, 01:53 Uhr

Das war der erste Streich: Die Bitburger Akteure bejubeln das Führungstor durch Janik Faldey. Wenig später gelingt Pascal Müller das 2:0. Am Ende reicht es für den FCB zumindest zu einem 2:2 beim FV Diefflen. Foto: Pascal Duppich

Wenn das nicht Motivation genug für den FC Bitburg war: Der Stadionsprecher des FV Diefflen begrüßte die „Gäste aus der Pfalz“ und pries auch noch den in Homburg gebrauten saarländischen Gerstensaft als die im Vergleich zum Bier aus Bitburg schmackhaftere Marke an…