Fußball Luxemburger Club besteht Feuertaufe in Europa

Sieg, Remis und eine Niederlage: Durchwachsen fällt die Luxemburger Bilanz nach den Hinspielen auf der europäischen Fußballbühne aus. Während der amtierende Meister des Großherzogtums, der FC 03 Differdingen, trotz zahlreicher Chancen überraschend mit 0:2 auf den Färöer Inseln bei KI Klaksvik verlor und damit vor dem Aus in der Champions-League-Qualifikation steht, setzte sich F91 Düdelingen in Andorra beim Atlètic Club d’Escaldes mit 1:0 durch. In seinem ersten Spiel auf internationaler Ebene überhaupt schrammte Una Strassen am Donnerstag in der Qualifikation zur Conference League nur knapp an einem Erfolg gegen den aktuellen Tabellenführer der finnischen Veikkausliiga, Kuopion PS, vorbei und erzielte ein 0:0.