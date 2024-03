Vereine Ein Abschied, der nicht schwerfällt

Das 2024er Auftaktmatch des SV Eintracht 66 Dörbach in der Kreisliga A 8 am Samstag ab 18 Uhr auf der heimischen Sportanlage am Waldrand gegen die SG Mont Royal Kröv ist gleichzeitig auch ein Abschiedsspiel: Es wird die letzte Partie auf dem mittlerweile gut 20 Jahre alten Kunstrasen sein. Vorsitzender Simon Berg ist sehr froh, einen konkreten Zeitplan für die Erneuerung des künstlichen Geläufs nennen zu können. Demnach soll eine Spezialfirma aus den Niederlanden (jene, die vor knapp zwei Jahren auch den Kunstrasen in Salmrohr erneuert hat) den alten Belag ab kommendem Montag abtragen und je nach Bedarf noch den Untergrund ausbessern. Die Verlegung des neuen synthetischen Spielfelds ist in der Woche danach vorgesehen. Ab Dienstag, 2. April, soll die Anlage – dann mit Quarzsand und Kork statt des nicht mehr bezuschussten schwarzen Gummigranulats befüllt – wieder bespielbar sein.