Fußball Innenverteidiger wird Spiritus Rector

(L.S.) Der SV Dörbach spielt als Aufsteiger eine starke Saison, hat sich in den Top vier der Kreisliga A8 etabliert. Einer, der insgesamt elf Jahren im Salmtal aktiv ist, ist Julian Roderich. Der 33 Jahre alte Routinier spielt seit dieser Saison wieder im Offensivbereich – mit Erfolg. Seine bislang sechs erzielten Tore und drei Vorlagen sprechen für sich. Zuvor stellten ihn die Trainer als Innenverteidiger in der Abwehr auf. „Wir hatten in Dörbach das Problem, dass wir so gut wie keine Defensivspieler hatten und mussten demzufolge notgedrungen Offensivleute auf Abwehrpositionen spielen lassen. Ich habe mich im Sinne der Mannschaft arrangiert“, sagt Roderich. „Ich mag es, wenn ich viele Freiheiten habe und meine Vorderleute entweder bedienen kann oder aber selbst zum Abschluss komme. Auf der Zehn, wenn ich das Spiel mitgestalten kann, fühle ich mich deutlich wohler“, erzählt der in Gerolstein geborene und in Trier lebende Routinier weiter.