Kreisfußball Wenn ein Zuschauer zum Torwart wird

Die vergangene Woche hatten sie sich beim SV Eintracht 66 Dörbach ganz anders vorgestellt: In der Kreisliga A8 gab es in den Duellen bei der SG Zell (2:2 nach 2:0-Vorsprung) und zuletzt am Sonntag gegen die SG Leiwen-Köwerich/Trittenheim/Neumagen-Dhron (4:4 nach 3:0- und 4:2-Führung) nur Unentschieden – und am Mittwoch schied das Team der beiden Trainer Tobias Niehl und Jannik Scheit auch noch im Kreispokal Mosel beim A7-Ligisten SV Blankenrath aus. Nach dem 6:7 im Elfmeterschießen haben die Salmtaler das Endspiel verpasst. Dieses bestreiten nun am Freitag, 7. Juni, die Hunsrücker und der SV Wittlich aus der A8, der sich im Derby beim Ligakonkurrenten SG Altrich/Wengerohr-Bombogen mit 2:1 durchsetzte. „Drei Viertel unserer Gegentore haben wir zuletzt nach Standards kassiert. Das ist momentan unsere große Baustelle“, berichtet Dörbachs Vorsitzender Simon Berg. „Solche Phasen gibt es leider. Wenn der Wurm mal drin ist, ist er drin. Das lässt sich auch schlecht trainieren“, meint der 28-Jährige.