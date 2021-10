Schiedsrichter im Porträt : Dominik Franklin lässt „fünf auch schon mal grade sein“

Ürzig Der langjährige Fußballer weiß, wie die andere Seite tickt – und hofft, dass sich das Bild der Schiedsrichter ändert.

Als langjähriger Aktiver (ab und an hilft er mittlerweile wieder bei der SG Laufeld aus) wisse er „wie der Hase läuft, und wie ein Spieler so denkt“. Mit Emotionen auf dem Platz könne er deshalb gut umgehen. „Man muss einfach auch mal fünf grade sein lassen.“ Weil der in Ürzig an der Mosel lebende Franklin auch die physischen Voraussetzungen mitbringt, ging es für ihn relativ schnell nach oben. Inzwischen leitet er Spiele in der Bezirksliga und assistiert bei Partien in der Oberliga. Jüngstes Highlight für den 40-Jährigen war das Duell im Rheinlandpokal zwischen der SG Ruwertal und Eintracht Trier (2:5 nach Verlängerung): „Es war noch mal was ganz Besonderes, ein solches Spiel vor vielen hundert Zuschauern im Gespann pfeifen zu dürfen.“