Fußball: Drei Punkte für den verletzten Fabio Fuhs

Der 3:1-Auswärtssieg der FSG Ehrang/Pfalzel ist teuer erkauft: In der 43. Minute verletzte sich Fabio Fuhs schwer an der Hand (Verdacht auf Unterarmbruch) – er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Mannschaftskollegen bewiesen Moral und kämpften für ihre Nummer 31. Andre Thielen brachte den Aufsteiger in der 55. Minute nach starker Einzelaktion in Führung. 20 Minuten später traf der eingewechselte Imam nach Vorarbeit von Thielen zum 0:2. Den dritten Ehranger Treffer markierte wieder Thielen (75.).