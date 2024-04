Bezirksliga Tag der Tormaschinen in Laufeld, Saartal und Konz

TuS Mosella Schweich – TuS Ahbach 3:1 (2:0)

Auch der ohne Niederlage in dieses Jahr gestartete TuS Ahbach konnte den Meister weder beeindrucken und schon gar nicht in die Bredouille bringen. So gewann der frisch gebackene Rheinlandliga-Aufsteiger nicht nur sein zwölftes Spiel in Folge, sondern bleibt auch vor eigenem Publikum ungeschlagen in dieser Saison. Die Mosella brachte sich nach zunächst ausgeglichenem Spielverlauf in der 34. Minute in Vorteil, als Niklas Cillien zur Führung traf – 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Jens Schneider nach Maßflanke von Alex Schwarz auf 2:0 (42.). Als Eliah Dick fünf Minuten nach Wiederbeginn mit einem direkt verwandelten Freistoß das dritte Schweicher Tor erzielte, war die Partie entschieden. Die Mosella schaltete einen Gang zurück und ermöglichte dem Aufsteiger aus der Eifel das Ehrentor. Ein an ihm selbst verwirkter Foulstrafstoß brachte Nicolas Clausen zum 3:1 im Mosella-Gehäuse unter. „Es war ein absolut verdienter Sieg. Ahbach hat sich das Tor aber auch erarbeitet. Jetzt können wir den Meistertitel und den Aufstieg gebührend feiern. Nach dem 3:0 hat uns die volle Zielstrebigkeit gefehlt“, sagte Schweichs Erfolgscoach Thomas Schleimer.