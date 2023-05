Fußball Wenn’s für einen „extrem bitter“ wird

Es wird noch einmal richtig spannend: Mit der SG Walsdorf/Hillesheim/Berndorf/Wiesbaum und dem SV Fortuna Ulmen stehen sich die nach 26 Saisonspielen besten Teams der Kreisliga B I in einem Finale um den Aufstieg in die A-Klasse gegenüber. Austragungsort des Showdowns ist am Sonntag, 15 Uhr, die Sportanlage in Dreis-Brück.