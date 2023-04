Fußball Ein Derby jagt das nächste

Mit drei Siegen war der SV Dreis gut aus der Winterpause gekommen. Nicht nur das: Mit 14:0-Toren aus den Partien in Klausen (4:0), gegen Hetzerath II (3:0) und bei Rot-Weiß Wittlich II (7:0) blieb das Team der beiden Spielertrainer Leon Gilz und Florian Gelbe auch ohne Gegentor – bis zum vergangenen Sonntag. Da bekam die bislang weiße Weste beim 2:2 in Platten erstmals in diesem Jahr dunkle Flecken. „Uns fehlten krankheitsbedingt kurzfristig unsere Innenverteidiger Matthias Lehnertz, Dominik Braband und Mike Schinhofen. So mussten wir mit Leon Gilz sowie Maxi Kohl Leute auf ungewohnten Positionen einsetzen. Zudem war ein Fußballspiel auf diesem eigentlich unbespielbaren Geläuf unmöglich. Das Spiel hatte einen Hauch von Fußball-Tennis und wurde zu einer Schlammschlacht“, blickt Florian Gelbe zurück.