Fußball Was Dreis noch zum Topteam fehlt

Generell können sie zufrieden sein beim SV Dreis, doch insgeheim hatte man sich mehr erhofft bei den Grün-Weißen. Das lässt Spielertrainer Leon Gilz, der mit seinem mitspielenden Trainerkollegen Florian Gelbe gemeinsam auf der sportlichen Kommandobrücke steht, durchblicken. „Wir wollten eigentlich von Anfang an ganz oben dabei sein und dranbleiben, sind auch gut gestartet mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen. Dann aber haben uns drei Niederlagen am Stück das Genick gebrochen. Wir haben uns dann wieder gefangen, siegten fünf Mal in Folge, das Topspiel gegen die Fidei ging dann aber leider mit 2:3 verloren“, berichtet Gilz, der einst, wie sein Kollege Gelbe auch beim FSV Salmrohr in der Oberliga aktiv war.