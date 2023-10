Fußball Doppelter Schock für die Roten Teufel

Tief saß der Schock beim 1. FC Kaiserslautern nach dem 3:4 (3:1) im Auswärtsspiel der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf. Als ob die erste Niederlage nach zuvor sieben ungeschlagenen Partien nicht schon schmerzhaft genug gewesen wäre – schließlich gaben die Roten Teufel einen frühen 3:0-Vorsprung noch aus der Hand: Als Marlon Ritter am Samstagabend nach gut einer halben Stunde seinen Treffer bejubelt hatte, fühlte sich ein Fortuna-Fan offenbar derart provoziert, dass er eine Plastikflasche aufs Spielfeld warf und dabei Ragnar Ache am Kopf traf. Der FCK-Angreifer sank zu Boden, musste behandelt werden. In der Halbzeit nahm ihn Trainer Dirk Schuster vom Feld. Kurz vor dem Pausenpfiff war der im bisherigen Saisonverlauf bereits sechs Mal erfolgreiche Torschütze umgeknickt und trug eine Sprunggelenksverletzung davon. „Ragnar hatte gesundheitliche Probleme. Deshalb mussten wir ihn auswechseln. Inwiefern es zwischen den beiden Vorfällen mit dem Kopf und dem Fuß einen Zusammenhang gibt, kann ich nicht sagen“, sagte Schuster später.