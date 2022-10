Rheinlandliga : Ehrang lässt 100 mitgereiste Fans jubeln

Doppel-Torschütze Michael Hensel und Trainer Kevin Schmitt feiern das 3:0 der FSG Ehrang/Pfalzel in Salmrohr. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Salmrohr Fußball-Rheinlandliga: Der Aufsteiger legt in Salmrohr einen souveränen Offensiv-Auftritt hin und jubelt über einen verdienten 3:0-Erfolg. Ein Einwechselspieler überrascht dabei binnen weniger Minuten.

Bereits neun Minuten vor Schluss der Partie im Salmtalstadion skandierten die 100 mitgereisten Ehranger Fans lautstark: „Auswärtssieg, Auswärtssieg.“ Nach dem Treffer von Michael Hensel zum 0:3 (nach seinem neunten Treffer zählt der Angreifer zu den treffsichersten Akteuren der Liga) war der Derbysieg für die FSG in trockenen Tüchern.

Dabei war Salmrohr zunächst aktiver und erwischte den besseren Start, ließ aber zwei gute Gelegenheiten ungenutzt. Gästetrainer Kevin Schmitt nahm früh eine taktische Umstellung vor, die der 33-Jährige später so erklärte: „Abgesehen von den ersten 20 Minuten geht der Sieg in Ordnung für uns. Es geht auf meine Kappe, dass wir aufgrund der Größe des Feldes zu Beginn ein bisschen passiv und nicht griffig genug waren. Nach der Korrektur wurden wir aktiver, haben das Spiel in den Griff bekommen und verdient gewonnen.“ Ehrang/Pfalzel agierte ab Mitte der ersten Hälfte offensiver und lief den Gegner früher an.

In der 23. Minute foulte Marvin Munzel FSG-Angreifer Jonas Streit, und der souverän leitende Unparteiische Ralf Volk zeigte auf den Punkt. Den Foulelfmeter verwandelte Hensel sicher, indem er FSV-Torwart Philipp Basquit in die falsche Ecke schickte. Die Salmtaler wirkten nun unsortiert und schienen vom Gegentor wie benommen: Basquit bewahrte sein Team mit einer tollen Parade gegen den agilen Hensel vor dem 0:2, als er im Eins-gegen-eins den Ball an den Pfosten lenkte (24.).

Salmrohr spielte zu kompliziert. Modeste etwa vertändelte den Ball aus kurzer Distanz (28.). Besser machte es der gerade erst eingewechselte Andre Thielen, der von seinem Trainer Schmitt ein Sonderlob erhielt: „Andre agiert mit unheimlich viel Spielfreude. Er hat unser Spiel enorm belebt und wir sind froh, dass wir ihn haben.“ Thielen sicherte sich in der Nachspielzeit einen Abpraller und traf mit einem schönen Distanzschuss am machtlosen Basquit vorbei zum 2:0. Thielen: „Ich bin sehr zufrieden, dass ich nach überstandenem Muskelfaserriss reinkam und direkt getroffen habe. Besser geht es eigentlich nicht, wobei mir von der Luft her noch einiges fehlt.“

Im zweiten Durchgang traten die Hausherren weiterhin dominant auf, spielten munter nach vorne, vergaben aber einige Hochkaräter: Luca Meyer setzte einen direkten Freistoß knapp neben das Tor, Noah Wrusch und Nicholas Kentry Modeste scheiterten beide am stark parierenden Moritz Zingen, Louis Thul traf aus großer Distanz nur die Latte – alle hatten den Anschlusstreffer auf dem Fuß.

FSV-Trainer Frank Meeth machte bei seinem Team zu viele Ungenauigkeiten und verlorene Zweikämpfe aus, die zu einer verdienten Niederlage geführt hätten: „Ich bin zum ersten Mal enttäuscht von meiner Mannschaft, die keine drei Tore schlechter war. Ehrang hat kämpferisch alles reingehauen und von den Zuschauern als zwölftem Mann profitiert. Dabei kamen wir gut ins Spiel und hätten zur Pause mit zwei Toren führen müssen. Diese Niederlage wirft uns nicht um.“

FSV Salmrohr – FSG Ehrang/Pfalzel 0:3 (0:2)

Salmrohr: Philipp Basquit – Lucas Abend, Luca Yannik Meyer, Oliver Mennicke (79. Hamsik Edafe), Raphael Klotz (45. Charles William Ferris), Hendrik Thul, Louis Thul, Noah Wrusch, Alex Kirsch (46. Eric Haas, 84. Jan Van Groen), Nicholas Kentry Modeste, Marvin Munzel (67. Lucas Lautwein)

Ehrang/Pfalzel: Moritz Zingen – Ramon Stief (87. Merlin Bauer), Jonas Streit, Michael Hensel, Janik Lerch (45. Andre Thielen, 90.+1 Mahmoud Hammoud), Jonas Amberg, Nils Lehnert, Philippe Gericke, Abubakri Mayaki Imam, Johannes Dondelinger (68. Simon Dondelinger, 73. Florian Mertes), Fabio Fuhs

Schiedsrichter: Ralf Volk (Koblenz)

Zuschauer: 300