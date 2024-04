Rheinlandliga Ehrang/Pfalzel feiert den nächsten Kantersieg

Nur einen Punkt holte die FSG Ehrang/Pfalzel in den ersten neun Spielen nach der Winterpause. Auf einmal läuft es aber wieder: Dem 4:1 in der Vorwoche über Tabellenführer SG Schneifel ließ das Team um Spielertrainer Fabio Fuhs am Samstag ein souveränes 5:1 bei Schlusslicht Niederroßbach folgen. „Unsere Prämisse, sicher zu stehen, wenig zuzulassen und dann über unsere Qualität, die wir haben, zu Chancen zu kommen, ist voll aufgegangen“, jubelte der Coach der Vereinigten von Mosel und Kyll nach dem Kantersieg im Westerwald. Überragender Akteur war Jonas Streit, der an fast allen Treffern der Gäste seinen Anteil hatte. Nach einem Foul am Angreifer markierte Noah Lorenz per Elfmeter das 1:1 (18.). Zuvor hatte Philipp Röder einen Fehlpass der Gäste zum 1:0 ausgenutzt (9.). Das 1:2 bereitete Streit über rechts vor. In der Mitte vollendete der mitspielende Co-Trainer Julian Bidon (29.). Per gefühlvollem Heber über Niederroßbachs Keeper Jan Kiefer traf Streit zum 1:3 (42.). Zehn Minuten nach der Pause war die Partie nach Lorenz‘ zweitem Treffer – diesmal hatte Bidon aufgelegt – vorentschieden. Streit setzte auf Zuspiel von Lorenz den Schlusspunkt (72.) für die FSG, bei der Hashiyar Issa aus der zweiten Mannschaft (Kreisliga B14) seinen Einstand in der Rheinlandliga feierte. Bei allem, was angesichts der sich anbahnenden Personalnot nach der Saison kommt, betont Fabio Fuhs: „Wir wollen sportlich den Klassenerhalt schaffen und dabei am letzten Spieltag ein ‚Endspiel‘ gegen Salmrohr haben.“