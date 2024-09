Fußball So läuft der Neustart an Mosel und Kyll

Nach dem Rückzug aus der Rheinlandliga in die B-Klasse ist der Neuaufbau bei der FSG Ehrang/Pfalzel in vollem Gange. In der B10 hat sich das Team von Trainer Benny Weiler und seines Assistenten Christoph Marzi bereits weit oben in der Tabelle etabliert. Für den Coach, der in der dritten Saison auf der Kommandobrücke steht und zuvor für die zweite Garnitur verantwortlich war, ist die jüngste Entwicklung erfreulich: „Der Kader des im Vorjahr noch als zweite Mannschaft (in der B-Liga, d. Red.) ins Rennen gegangenen Teams wurde komplett übernommen. Dieser umfasst 23 Spieler und besitzt eine gute Mischung. Wir sind auch qualitativ gut aufgestellt. Im Moment läuft es sehr gut. Wir arbeiten wesentlich kompakter als noch in der vorigen Saison. Auch taktisch sind wir besser aufgestellt. Wenn wir einwechseln, steigt das Niveau sogar.“