Rheinlandliga Vereinsjubiläum endet mit Spektakel

Schneifel-Trainer Stephan Simon wurde am Rande des Jubiläumsspiels vom Fußballverband für elf Jahre Geschäftsführertätigkeit in Stadtkyll ausgezeichnet und betonte: „Der Samstag in Stadtkyll hat sehr viel Unterhaltungscharakter gehabt und unwahrscheinlich Spaß gemacht. Sportlich gesehen können beide Mannschaften mit dem Punkt ganz gut leben. Es war eine recht ausgeglichene Partie, in der beide Teams alles gegeben haben. Am Ende blieb Bitburg über Einzelaktionen gefährlich, während wir ein Abseitstor zum vermeintlichen 3:2 erzielten.“