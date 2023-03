Fußball Ein denkwürdiger Abend am Trimmelter Hof

An der bislang letzten Heimniederlage des FSV Tarforst hatte Philipp Basquit noch großen Anteil. Diesmal stand er dem Offensivfeuerwerk der Höhenkicker weitestgehend machtlos gegenüber, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Salmrohrer Niederlage, die an diesem denkwürdigen Mittwochabend locker auch hätte zweistellig enden können: Rund 13 Monate, nachdem Basquit mit dem späteren Absteiger SV Mehring einen 1:0-Erfolg am Trimmelter Hof feierte, gab es diesmal als Salmrohrer Schlussmann eine bittere 0:7-Klatsche. „Wir waren noch nicht mal so schlecht im Spiel. Dann schlägt Tarforst aber eiskalt zu – und am Ende gehen wir dann richtig unter“, musste der 32-Jährige feststellen.