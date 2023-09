Schweich Ein großer Umbruch und noch viel zu tun

Nicht immer gestaltet sich die Verpflichtung von Neuzugängen jedoch einfach, wie Stephan Hartstein vor dem Saisonstart am 9. September bei Borussia Mönchengladbach berichtet. „Es ist nicht immer leicht, die Freigaben für die Spielerinnen zu bekommen. Die Vereine bestehen teilweise auf die Ausbildungsentschädigungen.“ Während der TuS seinen Spielerinnen, die sich sportlich verändern möchten, nie Steine in den Weg legt, sehen das auch innerstädtisch nicht alle Vereine so. „Es ist schwierig nachzuvollziehen, warum manche Vereine den Mädels so im Weg stehen.“ In Issel hofft man, dass bis zum Saisonstart alle Spielerinnen auch einsatzberechtigt sein werden.