Fußball : Ein Jubiläum dank Kartoffeln, Eiern und Speck

Früher hat der SV Farschweiler traditionell eine Begegnung zwischen einer alten und eriner aktudllen Elf an Fastnacht organisiert, die Spieler traten verkleidet mit Masken an. Am 20. Juli feiert der Club sein 90-jähriges Bestehen. Foto: TV/Vinzenz Jakoby/Petra Willems

Farschweiler Der SV Farschweiler feiert am Samstag mit einem Sportfest sein 90-jähriges Bestehen.

(red) 1929 ist das Geburtsjahr vieler großer Stars gewesen: Harald Juhnke, Bud Spencer oder Fußballer Helmut Rahn, der die deutsche Nationalmannschaft 25 Jahre später zum Weltmeistertitel schießen sollte, wurden in diesem Jahr geboren. Aus sportlicher Sicht sollte es kein gutes Jahr für den englischen Fußball werden: Am 15. Mai verließ die bis dahin außerhalb Großbritanniens unbesiegte englische Fußballnationalmannschaft erstmals als Verlierer den Platz nach einem Länderspiel. Spanien siegte in Madrid mit 4:3. Fünf Tage später, am 20. Mai, erlebte der Fußball in dem kleinen Hochwaldort Farschweiler jedoch ein Hoch: Einige junge Männer gründeten in dem Dorf, unter der Linde in der Kreuzstraße, den SV Farschweiler.