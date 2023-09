Nachspielzeit: Einige sind weg, andere angezählt

Dennoch: Schon jetzt wird gerade beim einen oder anderen Team aus der C-Liga oder in der Reserveklasse (Trier-Saarburg und Eifel) das Personal knapp. Mannschaften wurden sogar bereits zurückgezogen, wie etwa in der Trier-Saarburger Kreisliga C23 der TuS Euren II und in der dortigen Reserveklasse schon vor der Saison die SG Hochwald III und die SG Weintal-Krettnach III. Einige Spiele mussten personell bedingt verlegt werden. Nach Nichtantritten sind andere Teams angezählt. Bekommt man zu einem weiteren Spiel nicht genügend Akteure zusammen, scheidet die Mannschaft gemäß der Spielordnung des Fußballverbandes Rheinland aus dem laufenden Spielbetrieb aus.