Eintracht Trier Jetzt ist’s offiziell: Das ist der neue Club von Josef Cinar

Trier/Berbourg · Der 39-jährige Ex-Trainer von Eintracht Trier heuert in Luxemburg an. Was ihn dort erwartet und welche Ex-Trierer ihm voran gegangen sind.

03.01.2024 , 17:17 Uhr

Foto: FC Berdenia Berbourg

Josef Cinar, bis Anfang März 2023 Coach von Eintracht Trier, hat eine neue Aufgabe. Der 39-Jährige übernimmt den Trainerposten beim abstiegsbedrohten luxemburgischen Fußball-Zweitligisten FC Berdenia Berbourg. Der TV hatte Ende Dezember über die sich anbahnende Verpflichtung berichtet, der Club unweit der deutschen Grenze hat die Personalie am heutigen Mittwoch nun offiziell verkündet.