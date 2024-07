Volles Haus in Morbach Eintracht Trier gegen Mainz 05: SVE-Coach hofft auf „tolle Erfahrung!“

Nach dem bis dato letzten Pflichtspiel 2004 standen sich Eintracht Trier (im Bild Wilko Risser, links) und Mainz 05 (hier mit Peter van der Heyden, rechts) 2009 im Moselstadion in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Am Donnerstagabend gibt’s ein neuerliches Aufeinandertreffen in Morbach.

Foto: TV/Hans Krämer