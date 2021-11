Fußball-Derby : Eintracht Trier gewinnt das Derby gegen TuS Koblenz - Polizeihubschrauber über der Stadt

Liveblog Trier Begegnungen zwischen Eintracht Trier und der TuS Koblenz sind stets energiegeladen - und auch für die Polizei eine Herausforderung.

Polizei vorbereitet auf Derby Trier gegen Koblenz

Die Polizei ist unterdessen nicht erst seit den Vorkommnissen rund ums Hinspiel, als es in den Innenstädten von Trier und Koblenz zu Provokationen gekommen war, alarmiert. Aus diesem Grund kreist am Sonntag auch ein Hubschrauber über der Stadt. Etliche Beamte stehen auf den Straßen bereit, wie Uwe Konz, Sprecher des Präsidiums, bestätigt. „Der Helikopter ist eines von vielen Einsatzmitteln, die erforderlich sind, um das Fußballspiel heute sicher über die Bühne zu bringen.“ Ein Tross Trierer Fans wurde gegen 13 Uhr sogar eigens von der Polizei von der Porta Nigra bis zum Stadion eskortiert.

Dass diese Vorsicht angebracht ist, belegen Vorfälle bei vergangenen Derbys. „Gegen 29 Koblenzer Ultras, die am 5. September in der Trierer Innenstadt Straftaten begangen haben, wurden Betretungsverbote ausgesprochen. Zuwiderhandlungen können mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden“, teilte der für den Einsatz am Wochenende verantwortliche Polizeidirektor Ralf Krämer vor dem Spiel mit. Die Verbote gelten am Sonntag zwischen 8 und 22 Uhr für den Bereich zwischen Südallee und Verteilerring sowie Moselufer und Ostallee, Güterstraße und Franz-Georg-Straße.