Mitteilung zum 1. April Eintracht Trier: Südwestderby im DFB-Pokal findet im Moselstadion statt

Großer Schulterschluss im Fußball-Südwesten? Jedenfalls kündigt Eintracht Trier am heutigen Ostermontag, 1. April, auf seiner Homepage an, dass das mit Spannung erwartete Derby im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern am Dienstag, 20.45 Uhr, nun im Moselstadion stattfinden wird – getreu dem Motto „In den Farben getrennt – im Rasen vereint“. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle und der maroden Rasen-Drainage im Saarbrücker Ludwigspark habe man sich mit allen Beteiligten auf Trier als Spielort geeinigt.