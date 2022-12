Fußball-Regionalliga : Vertrag bei Eintracht Trier aufgelöst: Warum Linus Wimmer den SVE verlässt

Trier Er trat in 18 Spielen für Eintracht Trier an - doch nun verlässt Linus Wimmer den SVE. Über die Gründe informiert der Verein.

Der 24-Jährige bestritt insgesamt 18 Spiele für die erste Mannschaft der Blau-Schwarz-Weißen. In der laufenden Runde kam er in sieben Partien lediglich auf 125 Einsatzminuten. Zuletzt stand Wimmer am 22. Oktober bei der 1:3-Niederlage in Aalen auf dem Platz. Anschließend zwangen ihn Schambeinbeschwerden zum Pausieren.