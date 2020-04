Trier : Eintracht ruft zu Spendenaktion auf und will Herz füllen

Eintracht ruft zu Spendenaktion auf und will Herz füllen

Trier Zunächst hatten sie beim SV Eintracht Trier 05 geplant, keine Spendenaktion in der Corona-Phase zu starten – weil man sich wirtschaftlich grundsätzlich gut aufgestellt sieht, wie Vorstandssprecher Alfons Jochem im Gespräch mit dem TV (Ausgabe vom 15. April) betonte.

Da ein Ende der Spielpause aber nicht abzusehen ist und zahlreiche Vorschläge und Ideen aus dem Umfeld eingegangen seien, so Geschäftsstellenleiter Björn Berens, habe man sich nun doch dazu entschieden, eine Aktion ins Leben zu rufen. Schließlich „herrscht auch bei uns eine große Planungsunsicherheit, vor allem im Hinblick auf die kommende Spielzeit“, so Berens weiter. Am Montag startet nun eine Kampagne unter dem Motto „1905 blau-schwarz-weiße Herzen“.