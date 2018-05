Eintracht Trier spielt in Birresborn

Ein umfangreiches Programm hat der SV Eintracht Birresborn für sein viertägiges Pfingstsportfest zusammengestellt.

In diesem Rahmen kommt es am Montag, 16.30 Uhr, auch zum Benefizspiel zugunsten des Vereins Lichtblick. Eine Auswahl unter der Leitung von Trainer Andreas Klink fordert dann den Oberligisten Eintracht Trier heraus.

Am heutigen Freitag, ab 18.30 Uhr, machen die Frauen der SG Kylltal und der SG Duppach den Auftakt. Es folgen Partien der Betriebs- und Freizeitmannschaften. Auch ein Theken-Torwandschießen ist geplant. Der Samstag steht zunächst im Zeichen der Jugend (ab 13 Uhr). Um 16.30 Uhr spielen die Alten Herren. Ein Kleinfeldturnier beginnt um 20.30 Uhr. Die Bambini jagen am Sonntag, ab 12 Uhr, dem Bal hinterher. Ab 15 Uhr wollen die Ü50- und Ü60-Kicker zeigen, was sie noch draufhaben. Ein Fanclubturnier rundet gegen 18 Uhr den sportlichen Teil an diesem Tage ab.