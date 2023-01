Fußball : Ellscheid, Kyllburg und Mont Royal klären Trainerfragen

Beim Bezirksligisten aus der Südeifel setzen sie ab Sommer auf zwei langjährige Rheinlandligaspieler (von links): Oliver Ewen (Vorsitzender des SV Gindorf), Michael Mayer-Nosbüsch und sein künftiger Trainerkollege Mike Schwandt, Alfred Molitor (Vorsitzender des SV Badem) sowie Dominik Kaschube (2. Vorsitzender des SV Kyllburg und sportlicher Leiter). Rechts: Edwin Gräfen übernimmt bis Saisonende das Traineramt im Alfbachtal. Foto: SG Kyllburg

Region Regionale Fußballpersonalien: Sowohl der Rheinland-, wie auch die beiden Bezirksligisten setzen auf die Dienste von alten Bekannten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim Rheinlandligisten SG Ellscheid laufen die Planungen für die nächsten Monate auf Hochtouren. Nachdem sich die Alfbachtaler kurz vor der Winterpause vom bisherigen Coach Jan Diederichs getrennt und mit Markus Boos bereits den (Spieler)-Trainer für die Saison 2023/2024 vorgestellt hatten, gibt es zum Jahresbeginn weitere Neuigkeiten. Edwin Gräfen rückt mit sofortiger Wirkung auf die Trainerposition und übernimmt den aktuellen Tabellenletzten bis zur Sommerpause.

Viele Jahre lange coachte der Gillenfelder den Nachwuchs der ehemaligen JSG Steiningen (heute JFV Vulkaneifel) in der B-Junioren-Rheinlandliga. Die Verantwortlichen freut es, mit „Eddie“ Gräfen eine „sehr gute Übergangslösung“ präsentieren zu können. „Mit der jahrelangen Erfahrung, junge und talentierte Spieler zu fordern und fördern, wird er der Mannschaft die notwendigen Impulse geben können“, so die Vereinigten aus Ellscheid, Steiningen, Strohn, Gillenfeld und Udler in einer Pressemitteilung. „Eddie war bereits in der Vergangenheit nah an der Mannschaft dran und kennt die Strukturen bei uns“, sagt Andreas Alt, der Sportliche Leiter der Alfbachtaler, im Gespräch mit dem TV. Gleichwohl weiß er angesichts der mangelnden sportlichen Konkurrenzfähigkeit, dass „es noch ein schwieriges halbes Jahr für uns wird“. Alt unterstreicht, dass man in der kommenden Saison in der Bezirksliga starten will. Von einem kolportierten Rückzug in die Kreisliga sei keine Rede. Abgänge gebe es aktuell keine. Zugänge will die Spielgemeinschaft in den kommenden Tagen präsentieren. Zudem hofft man auf einige Akteure, die nach auskurierten Krankheiten beziehungsweise Verletzungen wieder fit sind.

Edwin Gräfens Sohn Christoph wird das Amt des Co-Trainers übernehmen. Der 32-Jährige zählt seit Jahren zu den Führungsspielern der ersten Mannschaft und ist aktuell auch noch Co-Trainer den B-Junioren des JFV Vulkaneifel. Joachim Land und Co-Trainer Guido Diewald werden die in der Kreisliga B I spielende zweite Mannschaft ebenfalls in der Saison 2023/2024 coachen, heißt es von SG-Seite.

Die Trainerfrage beim Bezirksliga-Schlusslicht SG Mont Royal Enkirch ist geklärt. Während der bisherige Coach Thomas Kappel wie zuvor abgesprochen berufsbedingt wieder ins zweite Glied als Co-Trainer zurückkehrt, übernimmt mit sofortiger Wirkung Werner Feyen das Team der Vereinigten aus Kröv, Reil, Enkirch, Pünderich und Burg. Der 66-jährige Trainerdino betreute zuletzt in der coronabedingt abgebrochenen Saison 20/21 den Mosel-B-II-Ligisten TuS Platten. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zum Saisonende ausgelegt. Danach werde er sich mit dem Sportlichen Leiter Dieter Kaiser erneut zusammensetzen, um über ein eventuell weiterführendes Engagement zu sprechen. „Ich habe die Aufgabe als Trainer bei der SG Mont Royal aus alter Verbundenheit zum TuS Kröv, insbesondere zu Dieter und Thomas Kaiser, übernommen. Wenn man realistisch ist, ist der Klassenverbleib kaum zu schaffen, doch wir wollen uns vernünftig aus der Bezirksliga verabschieden. Im Frühjahr möchten wir bereits die Grundlagen für die neue Saison legen“, sagt der frühere Verbandsligaspieler des TuS Kröv, der einst den SV Zeltingen-Rachtig in der Bezirksliga coachte und den SV Gonzerath in die Kreisliga A führte. Sein Vorgänger Kappel fungiert nun wieder als Co-Trainer. Christopher Schulz vom rheinhessischen Ost-Bezirksligisten Sportvereinigung Weisenau-Mainz ist derweil an die Mosel zurückgekehrt. Der 31-jährige offensive Mittelfeldspieler stand zuletzt in der Saison 2019/20 bei den Mont Royalern in der Kreisliga A im Team. Reaktiviert wurde Vasili Boev. Der mittlerweile 35 Jahre alte Abwehrmann stand zuletzt in der Saison 2019/20 in Diensten der SG Mont Royal.

Edwin Gräfen Foto: SG Ellscheid

„Zum Saisonende höre ich als verantwortlicher Trainer auf und werde mich ganz aus dem Trainergeschäft zurückziehen“, sagt Roger Reiter, Coach des Bezirksligisten SG Kyllburg/Badem/Gindorf. Er freue sich, dass es der sportlichen Leitung gelungen sei, mit Mike Schwandt und Michael Mayer-Nosbüsch „zwei echte Typen“ als Trainer verpflichten zu haben. „Beide sind nicht nur verdiente Spieler, die sehr viel für die SG getan haben, sondern auch echt feine Kerle.“ Für den 61-Jährigen endet damit im Sommer eine fünfjährige Amtszeit, die er unbedingt mit dem Klassenerhalt beenden möchte. Der im Bitburger Stadtteil Masholder lebende Coach war nach der Saison 2017/18 vom SV Schleid nach Kyllburg gewechselt und hatte in jeder Saison den Klassenverbleib gesichert. Reiter will sich ab Sommer wieder mehr seiner Familie und seinem Hobby Motorradfahren widmen. Jonas Rees, Patrick Rings und Yannick Mohr kommen nach Verletzungen ins Team zurück. Andrii Fedoriv hat die SG in Richtung Region Stuttgart verlassen. Der Ukrainer gibt berufliche Gründe für seinen Weggang an.