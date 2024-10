Fußball Am Betze fängt’s schon wieder an zu brodeln

Diese verbale Abreibung hatten sich die Spieler des 1. FC Kaiserslautern am Samstagnachmittag kurz nach dem Abpfiff des mit 0:1 verlorenen Nachbarschaftsduells in der 2. Fußball-Bundesliga bei der Sportvereinigung 07 Elversberg redlich verdient: Viele der rund 2000 mitgereisten Anhänger der Roten Teufel pfiffen ihr Team aus und skandierten lautstark: „Wir woll’n Euch kämpfen seh’n.“ Es war die Quittung für eine enttäuschende zweite Halbzeit, in der aus FCK-Sicht kaum noch etwas zusammenlief und in der dritten Niederlage im fünften sieglosen Spiel mündete.