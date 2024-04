Fußball Remis gegen seine alte Liebe macht Rudi Thömmes froh

Auch die Leistung an sich gab Anlass zu Optimismus. Nach dem überraschend schwungvollen Start des eigentlich chronisch schwachen Bundesliga-Absteigers mit dem Lattenschlenzer von Kenan Karaman biss sich Elversberg ins Spiel – und ging in der 18. Minute in Führung: im Anschluss an einen Freistoß von Jannik Rochelt köpfte Florian Le Joncour den Ball ins Tor. Die gastgebenden Saarländer spielten schnell und blieben am Drücker. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam Schalke vor den 9502 Zuschauern wieder etwas besser auf. Zur Pause brachte Karel Geraerts, der Coach der Königsblauen, Stürmer Keke Topp. Dieser zeichnete nach knapp einer Stunde für den Ausgleichstreffer verantwortlich, indem er auf eine Karaman-Flanke aus kurzer Distanz einschob (59.). Der Ex-Lauterer Marius Müller im Tor der Schalker spielte (auch) im zweiten Durchgang stark. Zudem scheiterte Bayern-Leihgabe Paul Wanner an der Latte. Auf der Gegenseite konnte sich zudem Müllers Pendant Nicolas Kristof auszeichnen.