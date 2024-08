Fußball Rudi Thömmes will weiter die 2. Liga rocken

Das Stadion an der Kaiserlinde gleicht weiterhin einer Baustelle. Auf dem Platz herrscht beim Zweitligisten Sportvereinigung 07 Elversberg aber auch in der zweiten Saison nach dem Aufstieg viel Kontinuität. Im Kader von Cheftrainer Horst Steffen – weiterhin (unter anderem) assistiert von den früheren Trierern Rudi Thömmes und Sascha Purket – hat sich in der Sommerpause nur wenig getan. Die Abgänge von Jannik Rochelt (zu Ligakonkurrent Hannover 96) und den beiden Leihspielern Paul Wanner (Bayern München hat ihn nun beim 1. FC Heidenheim geparkt) sowie Hugo Vandermersch (zurück zum französischen Zweitligisten SM Caen) schmerzten zwar, die Neuzugänge haben aber bereits erste Akzente setzen können. Junge, talentierte Akteure sollen weiterhin in Elversberg gute Entwicklungsmöglichkeiten haben. So standen beim jüngsten 2:2 am Samstag gegen den 1. FC Köln mit Außenverteidiger Elias Baum (18, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt) sowie dem von Regionalligist SGV Freiberg gewechselten Filimon Gerezgiher (24) zwei Spieler in der Startelf, die sich nun in Liga zwei beweisen möchten. Dass sich die Hausherren nach verhaltener erster Hälfte im zweiten Durchgang enorm steigerten, aus einem 0:1-Rückstand ein zwischenzeitliches 2:1 machten und knapp am Sieg über die Geißbock-Elf vorbeischrammten, lag auch am Schwung, den nach der Pause mit dem von der TSG Hoffenheim ausgeliehenen Fisnik Asllani (22) ein weiteres neues Gesicht entfachte.