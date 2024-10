2. Fußball-Bundesliga Kein Derby, aber „Vollgas-Veranstaltung“

Nur gut 50 Kilometer beträgt die Entfernung zwischen Elversberg und Kaiserslautern. Wenn am Samstag ab 13 Uhr die beiden Fußball-Zweitligisten aus dem Saarland und der Pfalz in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde aufeinandertreffen, tun sich viele jedoch schwer, von einem Derby zu sprechen: Dafür hat diese Partie einfach keine Tradition, und dafür fehlt den beiden Fanlagern die gegenseitige Rivalität.