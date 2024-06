Turbulentes EM-Spiel Donnerwetter in Dortmund: Für einen Eifeler geht ein Traum in Erfüllung

Das Thema beschäftige ihn schon länger. Es juckte in seinen Fingern: Die Heim-Europameisterschaft in Deutschland – da wollte Martin Wirtz aus Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unbedingt dabei sein. „Schon vor gut zwei Jahren habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall mindestens ein Spiel der deutschen Mannschaft sehen. Wer weiß, ob ich dazu noch mal die Möglichkeit bekomme.“ Bei der EM 2016 besuchte er das Achtelfinale des deutschen Teams gegen die Slowakei (3:0) in Lille. Aber eine Turnier-Partie der DFB-Elf zu Hause – das ist noch mal eine andere Kategorie.