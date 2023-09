Infos für Fußball-Fans EM-Quali in Luxemburg – Last Minute zum Spiel gegen Island?

In der Quali-Gruppe wird Luxemburg bisher nur von Portugal und der Slowakei überflügelt. In vier Spielen sprangen sieben Punkte heraus. Island, Bosnien-Herzegowina und Liechtenstein, können da nicht mithalten. Was es nun für das kleine Fußball-Wunder braucht, sind weitere Siege. Eine hervorragende Gelegenheit dafür ist das Qualifikationsspiel zwischen Luxemburg und Island am Freitag, den 8. September. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Stade de Luxembourg.