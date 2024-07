Fußball Endlich wieder Bezirksligist: Das planen Sirzenich und Dhrontal

Der SV Sirzenich ist nach 13 Jahren zurück in der Bezirksliga West – und geht die kommende Runde, in die man voraussichtlich am Sonntag, 11. August, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die SG Ellscheid startet (mehr zum Spielplan im Infokasten rechts) mit einem 22 Feldspieler und drei Torleute umfassenden Kader an. Neben Tobias und Nico Geib vom bisherigen Trier/Saarburger B-Ligisten SSG Mariahof und Hendrik Schulz, der aus dem friesischen Aurich zum SVS stößt, von seinem abgebenden Verein aber noch keine Freigabe erhalten hat, wechselt mit Luca Clemens ein Talent aus der A-Jugend von Eintracht Trier. „Luca kommt ursprünglich aus unserer eigenen Jugend und beackert die linke offensive wie defensive Außenbahn“, nennt Trainer Tillmann Schweitzer die Einsatzoptionen des Linksfußes. Mit Tom Schüßler (19) soll ein anderer Nachwuchsspieler nach einer Meniskus-Operation demnächst wieder zur Verfügung stehen. Aus den eigenen Reihen kommen auch Ben Schneider sowie Johannes Schiffels und Faris Bukuri, die Schritt für Schritt an die Anforderungen im Seniorenfußball herangeführt werden sollen. Mit Patrick Herres gibt es auch einen Neuzugang im Trainerteam. Der 34-jährige Allrounder, der unter anderem in Luxemburg, beim FSV Salmrohr in der Oberliga, dem SV Mehring in der Rheinlandliga sowie bei Mosella Schweich und dem SV Leiwen-Köwerich in der Bezirksliga aktiv war, wird neuer Torwarttrainer. Dieses Amt hatte er in der vergangenen Saison bereits über einige Monate hinweg beim damaligen Oberligisten FC Bitburg inne. Während Jannik Boost nach auskurierter Verletzung wieder im Training ist, fallen Moritz Voigt und Tim Brandscheid wohl die gesamte Hinrunde verletzungsbedingt aus. Elias Raithel steht aufgrund eines dualen Studiums im fränkischen Fürth bis Oktober nicht zur Verfügung.