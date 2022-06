Igel/Tawern : Endspiel um den Kreispokal der A- und B- Ligen: Der Meister hat noch nicht genug

Patrick Zöllner und die von ihm trainierte SG Igel-Liersberg wollen gegen Steve Birtz und den SV Tawern das Double klarmachen. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Igel/Tawern Das Endspiel um den Kreispokal der A- und B- Ligen bringt am Samstag, ab 17 Uhr, zwei der stärksten Mannschaften der abgelaufenen Saison in der Trier-Saarburger Beletage zusammen: Meister und Aufsteiger SG Igel-Liersberg trifft in Olewig auf den Vierten der abgelaufenen Runde vom SV Tawern.