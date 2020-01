Benefizfußball : Erst heftige Pleiten, dann doch noch Jubel

Extra

Das 25. Lebenshilfeturnier in der Osburger Hochwaldhalle wird heutigen Samstag, ab 10 Uhr, mit den Spielen der Bambini fortgesetzt. Um 15 Uhr findet das Einlagespiel zwischen Flüchtlingsteams aus Konz und Saarburg statt. Das Hauptturnier startet um 16 Uhr. In Gruppe eins treffen Oberligist Eintracht Trier, Bezirksligist SV Konz und die beiden A-Ligisten SV Sirzenich und SG Zewen aufeinander. I Gruppe zwei spielen die Rheinlandligisten FSV Trier-Tarforst und SV Mehring, Bezirksligist SG Saartal Schoden und Lokalmatador SG Osburg. In Gruppe drei treffen Rheinlandligist SG Hochwald Zerf, die beiden Bezirksligisten Mosella Schweich und der SV Leiwen-Köwerich sowie A-Ligist SV Tawern aufeinander. Die Viertelfinalserie mit den jeweils zwei besten Mannschaften und den beiden besten Gruppendritten beginnt um 19.45 Uhr. Das Finale ist gegen 21.30 Uhr geplant. Am Sonntag spielen ab 10 Uhr die D-Junioren. Die F-Junioren schließen sich ab 14.30 Uhr in zwei Blöcken an.