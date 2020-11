Fußball : Eifeler Fußballer trotzen Krise mit Essen to go

Extra

Um Gastwirten vor Ort zu helfen, sind auch die Fußballer und weitere Mitglieder des Trier-Saarburger C-Ligisten SG Aach/Butzweiler/Newel aktiv geworden – und haben für die zwei noch geöffneten Gaststätten im SG-Gebiet einen Lieferservice aus der Taufe gehoben. Zustande kam die Aktion auf Initiative von David Hufer. Seine Idee habe er in der internen Whatsapp-Gruppe geteilt – und am Ende konnte er einen motivierten „Kader“ von 26 Personen gewinnen. Als sie die Restaurantbetreiber in Aach und Newel mit dem Vorschlag, sie unterstützen zu wollen, konfrontierten, ernteten die Fußballer viel Dankbarkeit. Was folgte, waren Posts auf Facebook und persönliche Bekanntmachungen der Spieler, um am ersten November-Wochenende dann starten zu können. „Die Resonanz auf Social Media war überwältigend“, berichtet Hufer. Gleich am ersten Wochenende sei man mit den Bestellungen kaum hinterhergekommen. Der Facebook-Post wurde über 30 000 Mal gesehen und oft geteilt. „Wir liefern abwechselnd in zwei Gruppen mit zwei Autos. Das Spritgeld wird unter uns aufgeteilt, sodass es für die Gaststätten-Besitzer ein möglichst großer Gewinn wird“, so Hufer weiter. „Wir sind froh, uns in dieser schwierigen Zeit gegenseitig helfen zu können. Es macht uns allen sogar Spaß.“

Die Aktion soll auch am kommenden Samstag und Sonntag fortgeführt werden. (fap)