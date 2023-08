Kreisfußball Wahnsinn in der Westeifel und Toppmöller-Tore in Hetzerath

Das Duell wurde hart und intensiv geführt – und die Gäste in der Partie der Kreisliga B 9 zwischen dem FSV Eschfeld und der SG Ados-Duppach führten nach den Treffern von Marco Rieken (42., Foulelfmeter) sowie Marcel Meyer (53.) bereits komfortabel mit 2:0. „Es war so ein 50:50-Spiel, in dem Duppach effektiver zu sein schien“, berichtet Patrick Wallesch. Der 37-jährige Routinier hatte zunächst auf der Bank Platz genommen und wurde eingewechselt. „Das war völlig in Ordnung so. Von der Trainingsbeteiligung her liegen viele andere in unserem Kader deutlich vor mir“, lässt der langjährige Leistungsträger der unweit der Grenze zu Luxemburg und Belgien beheimatete Westeifeler durchblicken.