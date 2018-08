später lesen Luxemburg Europa-League: Toppmöllers Team empfängt Legia Teilen

Europapokalfieber im Großherzogtum: Meister F91 Düdelingen und der Vize Progres Niederkorn können am heutigen Donnerstagabend Historisches schaffen. Beide stehen in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation und haben gute Chancen, in die Playoff-Runde vorzustoßen.

